WADA avslører stor dopingskandale på det georgiske rugbylandslaget to dager før EM-finalen

Verdens antidopingbyrå (WADA) og World Rugby har avslørt en enorm skandale som involverer det georgiske rugbylandslaget, der seks spillere og en lagfunksjonær ble tatt i et "orkestrert opplegg som involverte rekreasjonsdoping og utskifting av prøver". Navnene på spillerne og funksjonæren, som har blitt straffet, ble ikke avslørt, men det har rystet rugbyverdenen to dager før Georgia skal spille om sin niende EM-tittel på rad.

Etterforskningen som WADA og World Rugby har satt i gang, startet i 2023, da det ble funnet uregelmessigheter i urinprøver etter Rugby World Cup 2023 for menn, der Georgia endte på sisteplass i sin gruppe med tre tap og én uavgjort.

Etterforskningen, som gikk under navnet "Operation Obsidian", viste at de seks spillerne hadde byttet urinprøver: Georgias nasjonale antidopingbyrå (GADA) tipset spillerne om kommende prøver, og dopingkontrollører unnlot å kontrollere at prøvene ble tatt på riktig måte mellom 2019 og 2023.

WADA-president Witold Banka har sagt at "det som har skjedd i georgisk rugby er skandaløst og vil sende sjokkbølger gjennom georgisk idrett og regjering, så vel som det globale spillet. Dette er ikke slutten på historien, ettersom det nå pågår ytterligere etterforskning av georgisk idrett".

Selv om det ikke er kjent hvilken sanksjon det georgiske rugbyforbundet vil bli ilagt, forventes det fortsatt at herrelaget deres skal spille EM-finalen i rugby i Madrid på søndag mot Portugal. Det er kun Rugby Europe som har myndighet til å diskvalifisere dem, men det forventes ikke å skje i løpet av de neste 48 timene, ifølge El País.