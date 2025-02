Wagner Moura og Brian Tyree Henry spiller hovedrollene i Ridley Scotts kommende Apple TV + -serie

Ridley Scott er mest kjent for sine store storfilmer, men den britiske filmskaperen har også forsøkt seg på ulike TV-produksjoner opp gjennom årene, noen ganger som regissør, andre ganger som produsent. Dette vil nok en gang være tilfelle neste måned, når Scott slår seg sammen med Peter Craig for å debutere Dope Thief på Apple TV+.

Serien handler om to venner (Wagner Moura og Brian Tyree Henry) som bestemmer seg for at den beste måten å rane og svindle smålangere i Philadelphia på, er å utgi seg for å være DEA-agenter og hevde at de handler på ordre fra myndighetene. De to svindler seg til suksess, helt til de en dag går etter feil person...

Dope Thief kommer til Apple TV+ fra og med 14. mars, og du kan se traileren for serien nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"To livslange venner (Brian Tyree Henry og Wagner Moura) i Philadelphia utgir seg for å være DEA-agenter for å rane små narkotikahandlere. Det er et perfekt triks - helt til de velger feil mål og blir mål for et massivt narkotikafirma."