Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kommer til Netflix i desember

Vi har visst en stund at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, den tredje delen i Rian Johnsons whodunnit-serie, ville komme til Netflix en gang senere i år, men vi visste ikke den nøyaktige premieredatoen. Dette har nå endret seg.

Under Netflix Tudum bekreftet strømmetjenesten den eksakte premieredatoen for den etterlengtede filmen, og bemerket at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery vil komme på plattformen så snart som 12. desember. Dette kommer i tråd med en ny teaser for filmen, som du kan se i sin helhet nedenfor.

Når det gjelder hva Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery handler om, har synopsis ikke blitt delt ennå, men vi kjenner den stablede rollebesetningen som vil utgjøre denne tredje oppføringen i serien. I tillegg til Daniel Craig, som er tilbake i rollen som den berømte Benoit Blanc, kan vi forvente at følgende stjerner dukker opp.



Josh O'Connor



Glenn Close



Josh Brolin



Mila Kunis



Jeremy Renner



Kerry Washington



Andrew Scott



Cailee Spaeny



Daryl McCormack



Thomas Haden Church



Gleder du deg til neste del i Knives Out-serien?