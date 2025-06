Wales Interactives neste FMV er en sci-fi-fortelling med dødsskrekkscenarioer

Gjennom årene har utvikleren Wales Interactive presentert og servert en hel samling FMV-prosjekter. Enten det er et actioneventyr som Mia and the Dragon Princess, romantiske komedier som Ten Dates, actionfester som Blood Shore, cerebral horror som i Night Book, overlevelseshorror i Maid of Sker, og så videre. Nå har den neste FMV-ideen fra det walisiske studioet blitt avslørt, og denne vil ta opp skrekktemaet som det ikke har prioritert på en stund.

Kjent som Dead Reset, dette er en dødslooping-historie som inneholder rikelig med kroppsskrekk og gore. Den følger kirurgen Cole Mason, som etter å ha blitt kidnappet, blir fanget i et undervannsanlegg og må trekke ut en parasitt som utvikler seg fra innsiden av en pasient, noe som sjelden går riktig, noe som fører til at tidslinjen tilbakestilles.

Den offisielle beskrivelsen forklarer: "Kirurgen Cole Mason er fanget i en skremmende dødssløyfe, og blir kidnappet og ført til et undervannsanlegg, der han blir tvunget til å operere en pasient for å trekke ut en parasitt som er i ferd med å utvikle seg til en skrekk. Dead Reset er en bloddryppende interaktiv skrekkfilm, der hvert dødsfall bringer deg nærmere sannheten."

Vi har blitt fortalt at dette spillet vil ha den tradisjonelle interaktive FMV-fortellingen kombinert med valg med høy innsats, og at beslutningene vil føre til en av fire unike avslutninger. Det er en innebygd pausefunksjon, slik at du kan ta deg tid til å vurdere situasjonen, og det finnes også et allianse- og relasjonssystem som avgjør hvilken posisjon du har i forhold til de ulike karakterene.

Når det gjelder når Dead Reset kommer, vil spillet lanseres en gang i september på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2.