Wales' største fornøyelsespark stenger permanent etter fallende besøkstall

Oakwood Theme Park, Wales' største fornøyelsespark, har overraskende stengt dørene. Den vil ikke åpne for sesongen 2025, og med mindre det skjer et mirakel, vil den aldri åpne igjen. Oakwood, som ligger i Pembrokeshire, var hjemsted for seks berg- og dalbaner, inkludert den ikoniske Megafobia-trebanen, og var en ikonisk park i Wales, og ønsket millioner av besøkende velkommen siden 1987. Men nylig var det ikke nok.

I en uttalelse begrunnet de det med synkende besøkstall, noe som gjorde ytterligere investeringer uholdbare. "Vi er klar over at Oakwood har vært et høyt elsket reisemål i generasjoner og et overgangsrituale for mange unge besøkende. Det er derfor vi føler en stor sorg", sier de.

Eierne Aspro Park, som investerte 25 millioner pund i å redde parken fra nedleggelse i 2008 - fire år etter en ulykke der en tenåring omkom - sier at de ikke kan investere mer i parken, ettersom det ikke finnes noen garantier for at parken vil ende opp med å gå med overskudd. "I hele Aspro Parks' historie har vi aldri stengt noen park eller attraksjon", sier Aspro Parks.

Det er ikke kjent om parken vil bli revet, men det er også lite eller intet håp om at parken vil kunne gjenåpne i løpet av de kommende årene. Nedleggelsen har gjort berg-og-dal-bane-entusiaster i Wales og Storbritannia fortvilet, og lokale innbyggere i Pembrokeshire frykter de negative konsekvensene nedleggelsen av temaparken vil få for den lokale økonomien.

