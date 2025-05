Wall Street Journal: Marvel Studios' middelmådighet de siste årene skyldes Disney-sjefen

HQ

Siden Marvel Studios avsluttet The Infinity Saga med Spider-Man: Far From Home (som kom kort tid etter Avengers: Endgame), har Marvels filmer og TV-serier møtt mer kritikk enn noen gang før. I dag snakkes det ofte om en superheltmetning, og det er tvilsomt om Marvel vil klare å overvinne dette i fremtiden. Thunderbolts* er imidlertid et skritt i riktig retning ifølge dem som har sett filmen, men før den hadde premiere, ble det gitt ut mange middelmådige titler av Marvel. I en artikkel fra The Wall Street Journal forsøker Ben Fritz å svare på hvorfor de har vært så middelmådige.

Med ferdigstillelsen av The Infinity Saga ønsket Bob Iger at Disney skulle investere mye mer i strømmetjenesten. Dette resulterte i en stor økning i serier som utspiller seg i Marvel Cinematic Universe, noe som definitivt var en del av Igers tankesett: "Ekspansjon, ekspansjon, ekspansjon." Feige sa nylig til sine kolleger at: "[...] å se på alle tegneseriegigantens nye TV-serier og filmer hadde begynt å føles mer som lekser enn underholdning."

Mange vil nok være enige i at det rett og slett har kommet for mange filmer og TV-serier de siste årene, og at det har blitt mer lekser enn underholdning, som Feige selv uttrykker det. Etter all sannsynlighet kan vi forvente færre filmer og TV-serier i fremtiden, og forhåpentligvis høyere kvalitet.