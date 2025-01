Wallace & Gromit blir PowerWash Simulators neste DLC med tema

HQ

Vi har sett noen fantastiske DLC-er med tema komme i PowerWash Simulator gjennom årene, det være seg SpongeBob SquarePants, Warhammer 40,000, Tomb Raider, og mer. Den neste på denne voksende listen blir Wallace & Gromit, som Aardman-serien bringer sin herlige Lancashire-setting til simuleringsspillet.

Det er ennå ingen utgivelsesdato nevnt av FuturLab om når denne DLC vil debutere, men vi har en trailer som erter hva som vil være i butikken likevel. Vi kan forvente å måtte rydde skitt og gjørme fra hele Wallace & Gromits hjem, inkludert i Gromits nydelige hage og Wallaces utrolige verksted.

Det er mange flotte referanser å finne underveis i forhold til parets mange eventyr, blant annet til månen i A Grand Day Out og til Preston i A Close Shave. Det vi ikke har sett ennå, er noen hint om at Vengeance Most Fowls kjekke Norbot er i nærheten, og det sier ærlig talt en del, for det burde egentlig være robotnisseens jobb å rydde opp i et slikt rot i stedet for vår ...

Kommer du til å hente denne PowerWash Simulator DLC-en?