Wallace & Gromit blir til et søtt « Lego-sett

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Lego Ideas-serien er i hovedsak stedet hvor det danske leketøysselskapet kan lansere alle sine samarbeidsprosjekter og temabaserte modeller som ikke passer inn i en etablert, bredere kategori. Derfor ser vi alle slags unike alternativer, inkludert sett basert på Tintin, Snoopy, Gremlins, E.T., The X-Files og utallige andre.

Nå har et nytt tilskudd blitt avslørt, og dette dreier seg om Aardmans mest berømte duo, nemlig Wallace & Gromit. Det ikoniske paret fra Lancashire er gjenskapt i klossform i et sett som viser duoen på sin berømte motorsykkel (med sidevogn), noe som gjør dette til en modell man bare må ha.

Settet består av 1 038 deler og kommer i salg allerede 1. oktober. Modellen gjør det mulig for kjøperne å stille opp Wallace og hans trofaste hund Gromit på mange forskjellige måter, og vi kan forvente en rekke «påskeegg som refererer til minneverdige handlingstråder, blant annet Wallaces favorittkiks, en garnball og en diamant i seteluken på motorsykkelen».

Wallace & Gromit-settet er 23 cm høyt, 23 cm langt og 18 cm bredt, og vil selges for 89,99 £/99,99 €. Vil du legge denne flotte gjenstanden til samlingen din?

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