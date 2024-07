Wallace & Gromit-skaperen forklarer hvorfor Feathers McGraw vender tilbake i Vengeance Most Fowl

HQ

Wallace & Gromit-skaperen Nick Park er en av heltene innen stop-motion-animasjon og animasjon i det hele tatt. Jaktsekvensen i The Wrong Trousers fra 1993 er noe av det beste som er laget av stop-motion på film, og å se ham komme tilbake med en spillefilm om Feathers McGraws tilbakekomst er omtrent alt fansen kunne ønske seg.

Opprinnelig dreide imidlertid ikke historien for den nye filmen seg om Feathers. I stedet skulle den handle om gnomer. "Gnomer har alltid vært en del av Wallace og Gromits verden", sa Park til Variety. "Jeg planla en kortfilm, kanskje en BBC-halvtime til jul eller noe sånt. Men jeg hadde problemer med hva som skulle motivere nissene. I årevis hadde folk spurt: "Vil du noen gang bringe Feathers tilbake?", men jeg kunne ikke komme på en sammenheng for det. Plutselig virket det som om det ville være den perfekte løsningen for historien."

Og vips, Feathers McGraw kom tilbake. Den største skurken i Wallace & Gromit er nå tilbake, og filmen kommer ut senere i år på Netflix.