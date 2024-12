Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ble sett av 9,4 millioner mennesker 1. juledag

HQ

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Filmen kommer på Netflix 3. januar, men siden Aardman er et britisk selskap, fant de det passende å vise filmen til oss briter først, og ga oss en premiere 1. juledag via BBC.

Selv om tradisjonell TV er i ferd med å falle i bakgrunnen i forhold til strømmetjenestene, beviste Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl at det fortsatt er noe som heter "time viewing", da filmen trakk 9,4 millioner seere 1. juledag.

Det eneste som slo den var Gavin & Stacey-finalen, som trakk mer enn 12 millioner seere. Gavin & Staceys siste episode ble også vist på et mye mer passende tidspunkt, mens Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl kunne ha avbrutt julemiddagen din kl. 18.10.

Fikk du sjansen til å se Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl? Hold utkikk etter vår anmeldelse.