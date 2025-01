Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl er Storbritannias største animasjonsserie i moderne tid

HQ

Selv om man kan argumentere for at kringkastet TV er på vei ut i takt med fremveksten av strømmetjenester, er det fortsatt tider og steder der kringkasting er den ubestridte kongen, og en av disse anledningene er helt klart juletiden. Dette bekreftes av BBC, som takket være Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl og Gavin & Stacey: The Finale har hatt sine beste seertall i jula noensinne.

Begge seriene har samlet over 20 millioner seere siden de debuterte 25. desember, med Gavin & Stacey på 20,9 millioner og Wallace & Gromit på 21,6 millioner, noe som gjør førstnevnte til det største manuskriptshowet og sistnevnte til det største animerte showet i moderne tid, som begynte i 2002.

Det skal sies at dette er noen av de største programmene BBC noensinne har sendt, og rekorden er fortsatt en episode av Eastenders fra slutten av 1980-tallet. Uansett, med tanke på at Vengeance Most Fowl også ligger på Netflix, der den har samlet minst noen millioner visninger ifølge Netflix' Charts, må vi anta at den har vært en stor suksess for Aardman.

Animasjonsstudioets regissører Nick Park og Merlin Crossingham har kommentert dette ved å legge til: "Vel smør meg crumpets, Gromit! Vi er så virkelig beæret og helt gobsmacked av disse fantastiske seertallene. At leireheltene våre betyr så mye for publikum her på BBC, er det mest spennende av alt."

Hva synes du om Vengeance Most Fowl og Gavin & Staceys siste episode?