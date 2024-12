Wallace & Gromit-veteranene avslører hvordan Feathers McGraws tilbakekomst kom i stand

HQ

Feathers McGraw har befestet seg som den mest ikoniske Wallace & Gromit-skurken i sin tilbakekomst i den nyeste filmen, Vengeance Most Fowl. Men ifølge Aardman-veteranene som brakte ham tilbake, var han ikke med i den opprinnelige historien på en god stund.

"Han kom faktisk ganske sent til festen," sier Merlin Crossingham, medregissør for Vengeance Most Fowl, til The Independent. "Manuset begynte som en halvtimes film om Wallace som oppfinner et smart-gnom. Men jo mer vi jobbet med det, innså vi at det manglet noe - noe truende, noe motivasjon. Og Feathers kom som et lynnedslag. Hvis vi noen gang skulle bringe ham tilbake, så var det nå."

Men folk begynte selvfølgelig å surmule da de så den fæle, lille pingvinen komme tilbake. Nick Park, mannen bak det hele og regissøren av Vengeance Most Fowl, er alltid overrasket over å se hvor mye folk forakter Feathers. "I årenes løp har jeg stadig blitt overrasket over hvor mange som oppriktig hater ham ... De tror han er ond, men han er bare en fem centimeter høy plastbit."

Sjekk ut vår anmeldelse av Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl her hvis du venter på filmens Netflix-debut den 3. januar.