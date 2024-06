Wallace & Gromits største skurk er tilbake i ny film

Vi visste alle at Wallace & Gromit skulle få et nytt eventyr i 2024, men vi hadde ikke forventet at Feathers McGraw, uten tvil den mest ikoniske skurken fra noen av Aardmans filmer, skulle komme tilbake.

Den kriminelle pingvinen er ute av fengselet i den nye teaser-traileren for filmen. Feathers McGraw dukket først opp i Wallace & Gromt: The Wrong Trousers, og hans tilbakekomst tyder på at han prøver å hevne seg på paret som satte ham i fengsel.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ble laget i samarbeid med BBC og Netflix. Vi regner med at den får premiere på begge plattformer når den er klar senere i år.