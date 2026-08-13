Waller» og « Paradise Lost skal angivelig ha blitt avlyst, mens DC Universe fortsetter å vakle

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Helt siden James Gunn og Peter Safran tok over DC Studios og relanserte det kaotiske Snyderverse/DC Extended Universe (DCEU) for å starte DC Universe (DCU), har det vært både mye optimisme, men også mange bekymringer preget av realisme. I løpet av de siste årene har vi sett «Creature Commandos» debutere, «Superman», den andre sesongen av «Peacemaker», «Supergirl», og så følger «Lanterns» senere denne uken, før «Clayface» kommer til høsten.

Ser vi på hva som har kommet ut, har DC Universe i gjennomsnitt noen få prosjekter hvert år, noe som ville vært greit hvis de ble svært godt mottatt både av kritikerne og seerne. Problemet er det siste, ettersom «Supergirl» ærlig talt har vært en enorm fiasko (på begge måter), og «Superman» slo heller ikke akkurat an som en kule i full fart, selv om den ble bedre mottatt av fans og kritikere.

Dette viser seg å være et problem når vi ser fremover mot fremtiden til DC Universe og mangelen på prosjekter bygget rundt etablerte, ikoniske karakterer, mens det andre problemet er DC Universes tendens til å avlyse prosjekter og endre tidsplanen på et innfall.

Nylig ble serien «Booster Gold» kansellert, og nå hevder en ny rapport at TV-seriene «Waller» og «Paradise Lost» også blir lagt ned. Denne informasjonen kommer fra The Ankler, og den bygger på en rekke endrede prosjekter som opprinnelig ble kunngjort som en del av DCUs «Chapter One: Gods and Monsters», inkludert kanselleringen av «Sgt. Rock og den tilsynelatende ubestemte pausen for «Swamp Thing», som vi har hørt svært lite om siden 2023.

Alt dette ser ut til å tegne et bilde av at DC-universet befinner seg i en svært avgjørende fase akkurat nå, der fremtiden for denne relanseringen sannsynligvis vil hvile på skuldrene til «Lanterns», «Clayface» og deretter hovedsakelig «Superman»-oppfølgeren «Man of Tomorrow». Hvis sistnevnte ikke klarer å måle seg med Marvel på en stor måte (som tilsynelatende kommer til å ha et fantastisk 2026 på kino takket være «Spider-Man: Brand New Day» og den svært sannsynlige store kommersielle suksessen «Avengers: Doomsday»), vil Warner Bros. da begynne å vurdere endringer i sine DC-satsinger igjen?

Kanskje er det på tide for Gunn å forlate den mer nisjeorienterte historiefortellingen og endelig finne ut av sine Batman, Wonder Woman, Flash og andre Justice League-medlemmer, og bygge et univers rundt sentrale og virkelig kjente karakterer. Hva tror du?