Walmart må tilbakekalle 10 000 kasser eplejuice på grunn av arsenikk

Amerika er et flott gammelt sted, men noen ganger er jeg glad jeg ikke bor der. Ingen byer der man kan gå til fots, ingen gratis helsetjenester, og sjansen for at arsenikk havner i eplejuicen min. Jepp, det siste er sant, for nesten 10 000 kasser eplejuice måtte trekkes tilbake.

Som Dexerto fant ut, ble disse kassene trukket tilbake på grunn av for høye nivåer av arsenikk. Virkelig får deg til å lure på hva et akseptabelt nivå av arsenikk er. FDA utstedte tilbakekallingen den 15. august, og økte advarselen til klasse 2 etterpå.

Klasse 2-tilbakekallinger utstedes for produkter som har en lav, men ikke umerkelig sjanse for å forårsake uønskede effekter med irreversible konsekvenser. De tilbakekalte juicene ble solgt i 25 delstater. I mai ble 25 000 flasker tilbakekalt på grunn av samme problem, noe som reiser spørsmålet om hvem som har tilsatt all denne eplejuicen?

