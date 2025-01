Walter Whites ikoniske hus fra Breaking Bad er til salgs for 4 millioner dollar

Nysgjerrig på å gå i fotsporene til verdens mest beryktede fiktive narkobaron? Huset som ble brukt som Walter Whites bolig i Breaking Bad er nå til salgs for 4 millioner USD. Dette hjemmet med fire soverom, som ligger i Albuquerque, New Mexico, ble kjøpt av Fran og Louis Padilla for over 50 år siden, og ble en populær turistattraksjon etter å ha vært med i serien.

Det som i utgangspunktet startet som "en morsom greie" for paret, utviklet seg raskt til et mareritt, og de har nå sett seg lei av den konstante, ubarmhjertige oppmerksomheten, og har bestemt seg for å legge eiendommen ut på markedet.

Er du fristet til å legge inn et bud?