WandaVisions premieredato endelig spikret

Om ikke lenge endrer det store MCU-universet karakter på drastisk vis. For den sammenhengende historien fortelles ikke lenger utelukkende gjennom film, men også gjennom serier som ankommer eksklusivt til Disney+.

Falcon and the Winter Soldier har allerede blitt utsatt til neste år, og derfor ble det kun WandaVision som stod igjen i 2020. Men heller ikke denne serien kommer ut i år, dessverre. På Disney+ sin offisielle Twitter-konto har det nemlig blitt annonsert at serien får premiere den 15. januar 2021. Den følger tilsynelatende samme format som The Mandaloran, hvor én episode slippes hver uke. Hele sesongen er på bare seks episoder, og alt tyder på at dette er en miniserie, altså at det ikke er lagt opp til en andre sesong.

Du kan se traileren øverst. Gleder du deg?