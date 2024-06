Wanderstop er det nyeste spillet fra utvikleren bak The Stanley Parable

Da Wanderstop ble avslørt, var det noen av oss som klødde oss i hodet. Ok, utvikleren bak The Stanley Parable, vi forventer noe med noen metakommentarer, kanskje et komediespill.

I stedet får vi noe som ser ut som en koselig gårdssimulator. Jada, det ser hyggelig og avslappet ut, men det er ikke som det pleier å være i Ivy Road. Men mot slutten av traileren ser vi at alt ikke er solskinn og roser. Vi er ikke helt sikre på hvor det bærer hen, men vi blir med på turen.