Wanderstop kommer også til Xbox Series-konsoller

Som en del av Annapurna Interactive Showcase som skjedde i går, avslørte utvikleren Ivy Road at deres neste spill vil komme til en ekstra plattform når det debuterer i løpet av de kommende ukene.

Det koselige Wanderstop, som handler om å drive en magisk tebutikk, kommer ikke bare til PC og PS5, men også Xbox Series X / S når det lanseres 11. mars. Dette ble bekreftet i en ny trailer som du til og med kan se nedenfor, og som gir en god smakebit av spillet.

Det er også verdt å merke seg at Wanderstop for øyeblikket har en spillbar demo, som du finner på Steam som en del av den pågående Steam Next Fest.