Wanderstop-utvikleren Ivy Road legges ned

Ivy Road, utvikleren bak indieeventyrspillet Wanderstop, legger ned. Studioet stenges fra og med i morgen, 31. mars 2026, og overlater Wanderstop til spillets utgiver, Annapurna Interactive.

I en uttalelse på utviklerens nettsted skisserer den begrunnelsen bak nedleggelsen: "Det er vanskelig å sette ord på hvor takknemlige vi er for å ha kunnet jobbe sammen på Wanderstop - dette er en utrolig gruppe mennesker! Og selv om vi hadde et nytt prosjekt, Engine Angel, som vi gledet oss til, ble det dessverre ikke noe av finansieringen, og studioet måtte legges ned."

Wanderstop vil fortsatt være tilgjengelig for kjøp via plattformene det allerede er tilgjengelig på. Det er også noen spennende nyheter om at det når nye plattformer, men igjen er det opp til Annapurna Interactive å dele, ettersom Ivy Road ikke lenger vil fungere. Dette betyr at mange av de som pleide å jobbe hos utvikleren vil være på utkikk etter arbeid, og slutte seg til den enorme talentpoolen av spillutviklere som har blitt permittert de siste årene.

Til slutt, som en siste gave fra Ivy Road, får vi et kapittelvalgverktøy for Wanderstop. Hvis du taster inn følgende kode på D-Pad i tittelskjermen, vil du kunne starte spillet fra en av de ulike syklusene. Koden er: UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, B (RMB), UP, RIGHT, DOWN, LEFT, UP, B (RMB), UP, DOWN, UP.