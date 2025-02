Wang Yi: Kina vil stå fast mot USAs press

HQ

Kinas utenriksminister Wang Yi understreket i en tale på sikkerhetskonferansen i München at Kina vil fortsette å stå imot USAs forsøk på å undertrykke landets fremgang, selv om Beijing foretrekker samarbeid fremfor konflikt.

Han forsikret at Kina ikke ville tolerere ensidig press, og gjentok at landet er fast bestemt på å overvinne økonomiske og teknologiske hindringer. Kommentarene hans kommer etter at USAs president Donald Trump innførte nye tollsatser på kinesiske varer, noe som har eskalert spenningen og allerede ført til gjengjeldelsestiltak fra Beijing.

I tillegg innførte Biden-administrasjonen ytterligere restriksjoner på teknologieksporten til Kina før han forlot embetet, med sikte på å bremse Kinas fremskritt innen halvlederteknologi. Til tross for disse tiltakene uttrykte Wang selvtillit, og fremhevet Kinas historie med motstandsdyktighet og den pågående jakten på innovasjon, inkludert utviklingen av verktøy for kunstig intelligens som DeepSeek. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne siste utvekslingen vil forme forholdet mellom USA og Kina.