War Dogs har allerede solgt 1,25 millioner eksemplarer

Det er en ny Steam-sensasjon på gang, ettersom utvikleren Bulkhead for tiden opplever at folk strømmer til skytespillprosjektet War Dogs. Nylig har studioet bekreftet at spillet, som nettopp har hatt premiere som en Early Access-tittel, har solgt over 1,25 millioner eksemplarer, noe som gjør det til en sikker suksess, spesielt nå som det går inn i sin første helg på markedet.

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Til sammenligning viser SteamDB til og med at War Dogs nylig har nådd et toppantall på 340 171 spillere samtidig, noe som gjør det til det 46. mest spilte spillet noensinne ifølge Steams egne tall, og som vi nevnte for litt siden, er helgen ennå ikke kommet.

Ellers har Bulkhead til og med lovet at War Dogs til slutt også skal komme til konsoller, men det er et ganske stort forbehold. Konsollutgivelsen vil først finne sted i 2028 – sannsynligvis for å samsvare med 1.0-lanseringen på PC – noe som betyr at Xbox- og PlayStation-spillere har en ganske lang ventetid foran seg før de kan bli med på moroa.

Har du spilt War Dogs ennå?