War har gjort Metro 2039 til det mørkeste bidraget hittil i en stemningsfull filmtrailer

4A Games har offisielt avslørt Metro 2039, og akkurat som vi forventet, er spillet mørkere enn til og med oppføringene som kom før. Vi er på vei ned i det postapokalyptiske Moskvas undergrunnsbane, som nå har blitt overtatt av en ny farlig fraksjon, som kombinerer alle de verste trekkene til kreftene som en gang kjempet om kontrollen over undergrunnssamfunnet.

Novoreich lover en fremtid for metroens innbyggere, men den byr bare på autoritær kontroll og lidelse. Vår hovedperson, The Stranger, ser ut til å ha en lang og historisk fortid med Novoreich, og dens nye Fører. Ut fra filmtraileren ser hovedhistorien utrolig mørk, stemningsfull og til og med preget av skrekk og gru. Etter at Russland invaderte Ukraina, endret 4A Games retning på historien i neste Metro, og formet den etter deres nye, ufattelige virkelighet, for å gjenspeile krigens og stillhetens kostnader.

Spillet ser også ut til å ta oss tilbake til seriens røtter, der The Stranger tvinges inn i tunnelmørket igjen, og tvinges til å møte fortiden og de farene som lurer der inne. Ta en titt på den første avsløringen av Metro 2039 i videoen nedenfor, og hold utkikk etter den i vinter. Hvis du vil ha noen mer dyptgående tanker, har vi også en herlig forhåndsvisning her.