Den spanske borgerkrigen er sannsynligvis en av de minst utforskede historiske konfliktene i media. Derfor følte jeg meg tvunget til å anmelde War in Spain 1936-39. I typisk Matrix Games-ånd er dette komplekst, utfordrende og vanskelig å mestre. Det som skiller seg ut i denne utgaven, er at den inkluderer et land/luft- og bakkebasert system for tropper basert på War in the Pacific - Admiral's Edition. Har du ikke spilt det, er du selvsagt tilgitt, for det er en av Gary Grigsbys avanserte simulatorer i krigsstrategispillsjangeren. War in Spain 1936-39 blir aldri fullt så komplekst, selv om det henter inspirasjon fra både spillsystemer og brukergrensesnitt. Et annet høydepunkt er at hver sekskant representerer 5 nautiske mil, så skalamessig er det ganske omfattende til tross for et smalt historisk og landbasert fokus.

HQ

Det første jeg lurte på da jeg begynte å spille, var hva War in Spain 1936-39 er. I tillegg til å være en krigssimulering av borgerkrigen, er det også et forsøk på å gjenskape historien om en konflikt vi sjelden ser i media. Selv om produksjonsverdiene for denne tittelen er ganske lave på enkelte punkter, som lyd, musikk og brukergrensesnitt, er det likevel en spennende opplevelse. Du må imidlertid være litt kjent med sjangeren, da det er ganske vanskelig å bare hoppe inn i den. Manualen til dette spillet kommer som en e-bok på ca. 440 sider. Det er lurt å kaste et blikk på den fra tid til annen mens du spiller, selv om du er mer erfaren. Det er en læringskurve, og den blir tydelig når du ser under panseret. Bare det å flytte rundt på ting og finne ut hva, hvorfor og hvordan kan ta litt tid hvis du ikke har prøvd noe lignende før. Til tross for kompleksiteten er det mye å like med dette spillet.

Menyene inneholder mye informasjon.

Jeg elsker alle de små bildene av troppstypene, det historiske kartet du flytter troppene på. All informasjonen om hvert kjøretøy eller våpensystem. Det er tydelig at Joint Warfare Simulations har lagt ned mye tid på å simulere dette så nøyaktig som mulig. Uansett hva jeg kaster på motstanderen, er det en viss logikk i utfallet. Det spiller ingen rolle om du spiller som nasjonalist eller republikaner. Selv senere i konflikten, når andre stormakter bidrar på ulike måter. Tyskland støtter for eksempel det nasjonalistiske Spania med fly, stridsvogner og annet utstyr under konflikten. Disse er også modellert etter sine historiske motstykker på en hensiktsmessig måte.

Konflikten begynner i 1936, og det samme gjør spillet, med militser og små tropper. I løpet av felttoget bygger du opp et mye mer omfattende og organisert militærvesen. Over tid kan du strukturere disse troppene i brigader og divisjoner. Hvis du har spilt Hearts of Iron, har du sikkert en idé om hvor viktig dette er. I begynnelsen må du imidlertid forholde deg til mindre enheter og bruke dem på best mulig måte. Selv om du er låst til å tilbringe kampanjen i Spania, er det andre nasjoner og aktører som blir involvert i konflikten etter hvert. Derfor anbefaler jeg at du setter deg litt inn i konflikten før du starter. På den måten får du en bedre forståelse av hva som skjer og hvorfor, selv om du kan endre og påvirke historien.

Du har mange verktøy og muligheter til å velge hvordan troppene dine skal oppføre seg og hva de skal gjøre.

Noen ganger kan det være verdifullt å etterligne historien i felttoget ditt; å skaffe ressurser via skip, bruke rekognosering fra luften riktig og utnytte terrenget er aspekter som kan hjelpe deg med å beseire motstanderen. På samme måte som konflikten utviklet seg i virkeligheten, må du også tilpasse stridskreftene dine og gjøre endringer over tid. Jeg oppdaget raskt hvor viktig det var å ha et fungerende flyvåpen, selv senere i felttoget. Det er viktig for å drive rekognosering, gjennomføre bombetokt og angripe sårbare tropper. Jeg innså også ganske raskt at hvis man slår ut fiendens flåter, kan man få et betydelig overtak på land. Man har nesten alltid verktøyene, og man gjør det best ved å bruke dem på smarte, smarte eller hensiktsmessige måter. Det er selvfølgelig også hensikten med troppekampene.

I tillegg til en stor kampanje som lar deg oppleve hele konflikten, finnes det mindre scenarier. Disse finner sted på øyer eller ved viktige slag i løpet av konflikten. De gir et mer fokusert perspektiv på enkelthendelser. Du har også tilgang til en treningsmodus som hjelper deg med å navigere i den relative kompleksiteten i tittelen. I tillegg til dette finnes det også en nivåredigerer som lar deg tilpasse og lage dine egne scenarier som du kan dele eller spille selv. Det er et ganske komplett tilbud. Jeg skulle imidlertid gjerne sett noen flere scenarier. Min mistanke er at dette er fremtidig nedlastbart innhold for tittelen.

Nivåredigereren er utmerket og tilbyr mange verktøy for å skreddersy dine egne scenarier.

Selve spillet tilbyr en flerspillermodus der du og en venn kan kjempe mot hverandre som motstander. Det er også mulig å spille via e-post hvis du ønsker det, slik titler tilbød tidligere på 90-tallet. Jeg er ganske fornøyd med dette tilbudet for hva det er. Jeg er imidlertid ikke helt fornøyd med brukergrensesnittet. Det føles merkbart utdatert i denne tittelen. Jeg synes det krever flere klikk for å gjøre ting enn det burde. I praksis betyr det at man bruker mye tid i menyene for å gjøre enkle ting. Det minner meg mye om hvordan krigsstrategispill så ut på 2000- og 2010-tallet. Selv om dette er funksjonelt, er det noen ganger vanskelig å navigere, og du blir presentert for mye informasjon på en måte som noen ganger gjør det vanskelig å fordøye.

Terreng, troppetyper, vær - alt er simulert, og du kan finne informasjon om alt i spillet og i bruksanvisningen.

Både kartet som troppene er utplassert på og ikonene er, i motsetning til brukergrensesnittet, utmerkede. Jeg liker hvor nøyaktig og detaljert kartet over Spania er. Det er tydelig at det er brukt mye tid på å designe en god verden. Denne kontrasten mellom spillnivået og brukergrensesnittet er imidlertid ikke noe nytt for produkter fra Slitherine og Matrix Games, men jeg tror de må vurdere om de kan modernisere det litt. Det jeg mener er ikke å redusere kompleksiteten, men å gjøre det mer oversiktlig, slik at du kan gjøre det du vil med færre klikk og finne relevant informasjon raskere. Jeg vil utkjempe slaget på slagmarken, ikke med selve brukergrensesnittet. Hvis Paradox kan gjøre det, tror jeg at denne utgiveren og deres utviklere kan gjøre det på en måte som ikke reduserer kompleksiteten i titlene.

Tittelen fungerer også ganske bra; det er et turbasert krigsstrategispill med sekskanter, og du trenger ikke en kraftig datamaskin for å spille det. Størrelsen på spillet er også ganske liten sammenlignet med moderne spill. Det er en ganske kompakt pakke med mye å by på. Jeg liker også at rundene simulerer én dag om gangen, noe som bidrar til at lengden blir relativt bra. Omspillingsverdien er også ganske god, takket være to distinkte sider med ulike drivkrefter og ideologier. Selv om fokuset ligger på enheter og troppetyper, vil andre land støtte deg mer avhengig av hvilken side av konflikten du befinner deg på. Hitlers Tyskland vil for eksempel ikke støtte den republikanske siden av konflikten. Det motsatte gjelder selvfølgelig for Sovjetunionen på dette tidspunktet. Men deres inntreden i konflikten betyr at du får tilgang til unike troppetyper og kjøretøy for hver fraksjon.

Både båt- og luftkamper har korte visuelle sekvenser der du kan se dem i bilder og hva de gjør.

Som historieinteressert får jeg se ting jeg ikke visste om, eller aspekter ved konflikten som jeg ønsker å lese mer om. Gleden ved å utforske en tidsperiode og ønske å finne mer informasjon er her. Noen av utviklerne bak prosjektet hadde slektninger som kjempet i borgerkrigen, og det er tydelig at dette er et kjærlighetsarbeid. Selv om produksjonsverdiene til tider er ekstremt lave når det gjelder lyd og musikk, er kunsten vakker, troppetypene er nøye researchet, og kampanjene jeg har testet, utarter seg som regel ikke til merkelige scenarier. Jeg synes også at datamotstanden yter anstendig motstand, noe som er litt unikt for sjangeren, ettersom den lager sine egne skript avhengig av behov. Den tilpasser og justerer strategiene sine avhengig av hva du gjør. Selvfølgelig er det rom for forbedringer på dette området også. Jeg opplevde at det noen ganger gjorde noen sprø ting, selv om jeg liker ideen bak dette systemet. Hvis du er en vanlig spiller av sjangeren og liker historiske varianter, er dette en god tittel og en anbefaling. Du må imidlertid slite litt med et utdatert og tungvint brukergrensesnitt. På den annen side er det ikke et spill jeg vil anbefale for de som er nye i sjangeren.

Jeg liker bildene av troppene og all den detaljerte informasjonen om ammunisjon, våpentyper og andre ting.