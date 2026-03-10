HQ

HQ

Selv om min toleranse for amerikansk "oorah"-krigspropaganda kanskje har vært synkende de siste årene, finnes det gode eksempler på filmer som bruker et svært militaristisk og nærmest americana-inspirert rammeverk, og som treffer... tja, midt i blinken. Dessuten har jeg gjentatte ganger hatt glede av "mannen i felten mot tilsynelatende uoverstigelige odds", et premiss der gode skuespillere har kunnet strekke bena sine, fra DiCaprio i The Revenant til Amber Midthunder i Prey.

Men War Machine er ikke et godt eksempel på noen av delene, verken som et stykke inspirerende pro-militaristisk hyperrealisme, som en "mann i felten"-film eller bare som avslappet underholdning i selskap med den bredskuldrede fyren fra Reacher.

Det er faktisk verdt å se tilbake på den nevnte Prey, for premisset ligger helt i slipstrømmen her. Nye Ranger-rekrutter skal ta sin avsluttende eksamen i felten, men det de tror er målet er i virkeligheten en War Machine (War Machine - get it?) fra en fremmed planet, som hensynsløst jakter på soldatene, som komisk nok insisterer på å kalle hverandre ved sine Ranger-rekruttnumre, selv etter at den fremmede overmakten begynner å rive dem i fillebiter. Midt oppi dette finner vi den traumatiserte 81, spilt av Alan Ritchson, som desperat forsøker å finne noe menneskelig og relaterbart her, men som rett og slett ikke kan redde det pinlig dårlige materialet.

Dette er en annonse:

Det finnes de som har hyllet War Machine for å være "old school", klisjéfylt underholdning fra en svunnen tid, men jeg sier at War Machine egentlig bare er dum. Ikke "dum underholdning" på den måten du omtaler dine guilty pleasures hjemme, men bare uintelligent konstruert.

Tenk på Prey - den filmen var ikke perfekt - men den klarte på en elegant måte å legge opp til en voldelig konfrontasjon med en utenomjordisk supermakt med et bytte som viser seg å være vanskeligere å drepe enn først antatt. Predator er skremmende, den er dyktig, den har en ikonografi som umiddelbart setter scenen. Sammenlignet med War Machines tunge, kjedelige og uinspirerte fiende - som en AT-ST tolket gjennom et cheesy JRPG - er den verken skremmende, uttrykksfull eller spennende å se på.

Og så er det Ritchson. Jeg skjønner at det er mange som elsker hans ærlige, fysiske tilstedeværelse i Reacher, og den serien har tydeligvis også gitt ham scener og buer som passer hans temperament og styrker. Jeg skal ikke kommentere hans generelle evner her, men jeg vil si at War Machine utvilsomt gjør alle involverte til dårligere skuespillere enn de sannsynligvis er. Den tragiske fortiden med broren, spilt av Jai Courtney, lander ikke helt, særlig ikke når den skal fungere som en slags drivkraft til å "steppe opp" som leder.

Dette er en annonse:

Det finnes nok av "dumme" filmer der ute, enkle konstruksjoner med akkurat nok ærlig, lavpannet underholdningsverdi til at man lett kan slå av den analytiske hjernen. Men War Machine får rett og slett øynene til å rulle helt inn i bakhodet. Den er ikke så selvbevisst som andre roser den for å være, og derfor føler jeg meg veldig trygg når jeg sier: "Se noe annet!"