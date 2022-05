Warcraft Arclight Rumble: Greit, men forglemmelig

HQ

Det er ingen grunn til å bli opprørt over at Warcraft Arclight Rumble eksisterer, selv om det åpenbart frustrerer noen hardkokte fans av serien at det er dette vi får servert i stedet for for eksempel Warcraft 4. Nei, Diablo Immortal har lært oss å ikke skue hunden på håret, for selv om spillets mildt sagt kontroversielle avsløring vakte oppsikt i flere måneder, har våre erfaringer det siste året bare vitnet om en ganske robust mobil-spin-off (som for øvrig også kommer til PC).

Så hvordan er Arclight Rumble? Etter å ha tilbragt omtrent to timer med det, og vært vitne til en ganske lang, men også gjennomført introduksjon, er det... vel, forglemmelig, og hvis du forventet en slow-motion togulykke, er det (heldigvis) ikke det, men ingen Immortal-aktig triumf heller

HQ

Kort sagt er dette et "Tower Offence"-spill, som betyr at det er en rektangulær bane hvor du kontinuerlig får ressurser som kan brukes til å distribuere tropper av forskjellige typer, som deretter vandrer en forhåndsbestemt vei til fiendens fort. Bare ved å hele tiden plassere en solid blanding, gradvis ta over fiendens banehalvdel ved å ødelegge tårn og bruke Kobolds til å skaffe ekstra ressurser kan du seire. Og selvfølgelig er det et metaspill på toppen av det hele med quester, ditt personlige utvalg av tropper som stiger i nivå og å gradvist forberede deg - alt det der. Du har dessuten din egen leder som dikterer hvilket fokus troppene dine kommer til å ha på slagmarken, omtrent som hvordan en helt bestemmer hvordan du spiller i Hearthstone.

Dette er en annonse:

Det er ganske enkelt, og i løpet av de første 10 banene av spillets enspillerdel kan det nesten føles automatisk, men det er en lettere strategisk dimensjon som stikker seg frem her i løpet av de første timene, som vitner om en dybde lenger inn, og som nok spesielt vil dominere flerspillerduellene.

Dårlig? Nei, det er det ikke, men ikke forvent noe nytt heller. Vi bruker den klassiske pyramidestrategien, der nærkamp slår avstandsangrep, som slår flyging. Det er en eldgammel måte å sikre en viss balanse på, og det fungerer til en viss grad. I tillegg er det spesifikke evner, som for eksempel Chain Lightning, som raskt kan skade større grupper av fiender. Og igjen; det fungerer fint. Det er ofte underholdende, alltid sjarmerende og aldri direkte kjedelig.

Men det er egentlig ikke noe krydder her heller. La meg bruke grafikken som et eksempel. Mens grensesnittet og karaktermodellene er klassisk Warcraft, og at hele miniatyr Warhammer-figur-designen gir spillet en distinkt visuell identitet teoretisk, ender det hele opp med å bli et stort tegneserieaktig rot i praksis, uten at du egentlig forstår at det er Stormwind-soldater, Red Dragonflight-drager eller Berserker-spydkastere spredt på slagmarken. Husker du hvordan Hitman Go leverte en statist estetisk design som virkelig fikk det til å likne et digitalt brettspill? Det er som om det var det Blizzard ønsket seg, men i virkeligheten likner det stort sett alt annet som allerede er på markedet. En gang til; stygt er det absolutt ikke, men unikt? Nei, du kan ikke si det. Og det var kanskje det mange hadde håpet på?

Dette er en annonse:

Men det er kanskje det Blizzard er ute etter? Hearthstone var tross alt ikke noen unik tolkning av digitale kortspill, og man kan heller ikke kalle Diablo Immortal direkte nyskapende. Kanskje er det greit at Arclight Rumble er veldig likt de andre, dersom den etablerte formelen også leverer underholdningsverdi. I stedet kan du si at Arclight Rumble kommer til å bestå av åtte regioner, som hver ser ut til å tilby ganske mange nivåer, og at du tilsynelatende enkelt kan unngå mikrotransaksjoner og nyte en relativt bekymringsfri spillopplevelse. Det er ikke mye innovasjon her, men hvis man kommer seg over det, så virker Arclight Rumble definitivt... fredelig.

HQ

Det skal sies at mikrotransaksjonene her ikke "bare" er kosmetiske. Du kan nemlig kjøpe spillets sentrale valuta, Gold, med ekte penger, og dermed kan du i prinsippet oppgradere tropper og kjøpe nye typer, og det ser for øyeblikket ut til å være selve definisjonen av "pay-to-win". Nøyaktig hvordan implementereingen påvirker balansen er vanskelig å si, og spillet er til syvende og sist helt gratis, men det er selvsagt verdt å nevne og være klar over.

Warcraft Arclight Rumble er, når alt kommer til alt, ganske gøy. I hvert fall de første timene, og det kan potensielt utvikle seg til å bli veldig gøy senere hvis dybden jeg kunne skimte her virkelig er et tidlig tegn på noe større. Og hvis ikke? Vel, da blir du nok pent underholdt uansett, bare en kortere stund. Den eneste sentrale appellen her er at Blizzard nesten trassig insisterer på å ikke gjøre noe oppfinnsomt, og grafikken er et ganske tydelig bevis på dette.

Dette er en annonse: