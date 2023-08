HQ

Det er en ganske stor del av meg som synes det er rett og slett trist at den "tilpasningen" som skjer når store, elskede, gamle klassiske spilloppfølgere slippes til mobiltelefonene våre, mer eller mindre betyr at mobilspillet ikke engang ligner på der spillserien begynte, eller er i dag. Little Big Planet er et eksempel der mobiltittelen hadde lite med Media Molecule originalen å gjøre. Doom (Mighty Doom) er et annet, i likhet med The Elder Scrolls: Blades, som har veldig, veldig lite med originalserien å gjøre. Warcraft Rumble faller i samme kategori, og etter det, etter min mening, vellykkede Diablo Immortal, er det synd at Blizzard valgte denne veien fremfor et mer klassisk strategispill.

Grafikken er litt for søt til å se ut som Warcraft. Det minner mye mer om Clash Royale enn noe annet.

Warcraft Rumble er en søt liten Clash Royale -kopi der "strategidelen" er begrenset til noen få oppgaver per nivå. Hvert nivå består av et kort kart der slutten (øverst i bildet) er bevoktet av en miniboss, og veien dit går ut på å bygge en liten mikrohær og la dem gå mot slutten. Underveis støter de på fiendtlige tropper, og det er opp til deg å både bygge riktig type soldater i en kombinasjon som gjør at de både kan angripe bakkemål og fiender i luften, og deretter variere dette ved å bruke spesialangrep som lyn og en bombe som kan avfyres én gang per kamp. For å kunne bygge tropper (akkurat som i de gamle Warcraft -originalene) må du samle inn gull, og dette gjøres ved å bygge små innhøstingstroll som løper til nærmeste gulllager og starter arbeidet sitt der.

Oppsettet er hysterisk forenklet i forhold til hvordan det så ut i Warcraft 2 og spesielt Warcraft 3, men det betyr ikke at det ikke er dybde. Rumble blir veldig vanskelig, veldig fort da man må tenke seg om før kampen starter, bygge riktige tropper i riktig rekkefølge, sende dem med litt forskjellig timing og sørge for å ta over stasjonære armbrøstkanoner som fienden har plassert ut. Dette gjør at du kan bygge nye tropper nærmere kartets miniboss og dermed "avansere" mot det endelige målet. Etter at du har fullført rundt ti kart, er det også viktig å oppgradere troppene dine, velge riktig "Leader/Hero" som passer best til spillestilen din og lese tipsene som gis før kampen begynner. Noen ganger kan det være at en spesifikk fiendesoldat må ødelegges først for å gjøre det lettere å komme til minibossen, eller at selve bossen er ekstra svak mot en bestemt type angrep.

Rumble er gratis og dermed spekket med mikrotransaksjoner, og før du vet ordet av det har Blizzard tilbudt deg en startpakke for å skaffe deg gullmynter til å kjøpe nye soldater og utvide troppene dine. Denne delen er dyktig integrert, og akkurat som i Clash Royale eller Clash of Clans er det selvfølgelig mulig å spille Rumble uten å investere en eneste krone, men det blir også raskt ekstremt vanskelig å avansere hvis du ikke åpner lommeboken og bruker penger. Det er et ganske spesielt AI-system her også, som betyr at fiendene på alle kartene blir betydelig vanskeligere for hvert nivå du går opp, noe som overraskende nok også inkluderer de første nivåene du fullførte for flere timer siden. Hvis du kjører deg fast, kan du altså ikke gå tilbake til "enklere" nivåer for å samle gull og XP, ettersom disse også har blitt like utfordrende som nivået du nettopp kjørte deg fast på. Dette er en smart måte å tvinge spilleren til å bruke ekte penger når du står fast et par ganger, og selv om jeg kan sette pris på ideen, som fungerer som den skal, føles det grådig.

Det er dybde i den enkle designen, men nivåene mangler omfang, og det blir overfylt og altfor vanskelig.

Når det gjelder gameplay, er Rumble altfor utfordrende for de som ikke bruker ekte penger, og mangler den givende følelsen av å ville spille et nytt nivå, slik Warcraft 2 og 3 alltid gjorde. Selv om de "strategiske" delene fungerer bra, er det for enkelt for meg, og selv om jeg har brukt penger, føles det som om kampene er for små og mangler bredde, omfang eller den følelsen av "eventyr" som Warcraft alltid har tilbudt. Oppsettet er for lite, trangt, begrenset og det minimale antallet soldater som avgjør hvert slag gjør at jeg blir fortere lei enn jeg hadde håpet. Clash Royale føles som et mye mer kaotisk og underholdende spill med et mer vellykket oppsett, etter min mening.

Jeg er heller ikke spesielt glad i designet, som føles så påtvunget i hvor søtt og mobilspillaktig det er. Warcraft 2 og 3 hadde veldig bemerkelsesverdig design og et utseende som med oppdaterte detaljer og høyere oppløsning ville ha fungert strålende her, i stedet kan Blizzard ha sett på Supercells Clash -spill for mange ganger og mistet sin egen ikoniske estetikk på veien. Det ser rett og slett for mye ut som et rent barnespill og for lite som Warcraft. Menyene er imidlertid bra. Som en blanding mellom World of Warcraft og Hearthstone med veldig smarte grensesnitt og navigering, til tross for at det er nesten 1000 knapper og ikoner å klikke på. Når det gjelder lyden, havner min dom på samme sted som for grafikken. De ikoniske stemmene og replikkene fra Warcraft 2 og 3 (Right away, Sire! We are under attack, Lord! We move in your name, King!) er erstattet av stemmeskuespill og replikker som ikke høres ut som om de hører hjemme i Warcraft -verdenen, men snarere i Clash Royale, og det hjelper ikke på stemningen.

Warcraft Rumble har vært under utvikling i flere år og blitt betatestet i nesten 12 måneder, og for meg har det vært etterlengtet. Etter fem dager med det ferdige spillet kan jeg imidlertid konkludere med at Blizzard har forenklet og fordummet sitt eget konsept litt for mye samtidig som de begrenser spillbarheten med en hysterisk vanskelighetsgrad for de som ikke bruker ekte penger, her. Rumble er til dels veldig bra gjennomført, men ikke et spill som jeg kommer til å beholde på min iPhone 14 Pro Max. Dessverre.