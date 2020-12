Warframe-utvikleren Digital Extremes kjøpes opp av Tencent

Du ser på Annonser

Kinesiske Tencent fortsetter å kjøpe opp store deler av spillverden og meddeler nå at de har kjøpt opp enda et studio, nemlig Warframe-utvikleren Digital Extremes. De legges dermed til i deres tidligere portefølje bestående av blant annet Riot Games, Grinding Gear Games, Funcom og Supercell. Tencent eier store deler av Epic Games (40%) samt 5% av Activision Blizzard, svenske Paradox og Ubisoft.

Digital Extremes kommenterer dette på sin hjemmeside og besvarer også spørsmål om hvordan dette påvirker Warframe. Tross nye eiere regner studioet med kreativ frihet og små forandringer. Blant annet skriver de:

"Our focus will remain on listening to you, our community, upgrading Warframe based on your feedback, and developing the kind of great stories, gameplay, and incredible new space ninja action you've come to expect from us. Tencent is well known for respecting the creative decisions and integrity of its studios, and for giving them the autonomy and independence to experiment, innovate and thrive."