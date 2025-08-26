Wargaming har et "skikkelig kult samarbeid" med Sabaton planlagt for World of Warships i 2026

HQ

Det er et stort år for Wargaming, ettersom utvikleren markerer 15 år med World of Tanks og 10 år med World of Warships. For å feire sistnevnte er Wargaming vertskap for en rekke Blast from the Past -arrangementer som gjør det mulig for spillere å gjenoppleve og gjenerobre tidligere innhold fra spillet, alt som en måte å hylle det som har kommet og gått, og også for å gi nyere fans en smakebit av det de gikk glipp av.

Men dette er ikke alt, for 10-årsjubileet er bare begynnelsen på Wargamings storslåtte planer for World of Warships. I den forbindelse snakket vi med regional publishing director Christian Bergmann under Gamescom, hvor vi fikk en forsmak på et annet stort samarbeid som er planlagt for spillet.

"Å, så faktisk, det jeg kan tease deg fra i går, faktisk, fordi vi hadde dem på scenen, har vi faktisk et veldig kult samarbeid med Sabaton som kommer for World of Warships -serien. Så du vil se dette på PC og på Legends, som kommer i 2026. Jeg kan ikke fortelle deg hva som faktisk kommer til å være inni, men det er noe jeg personlig er veldig spent på.

"Og ellers, du vet, dette er dessverre alltid et NDA-emne, hva som kommer til å komme opp for oss. Men det kommer til å bli mange kule samarbeid. Vi har jobbet med Star Trek tidligere, Transformers. Mye anime, som Blue Archive eller Azur Lane, er faktisk veldig populært blant publikummet vårt. Det var en overraskelse for oss, selv i begynnelsen, at dette er et så populært tema for et spill basert på skip, historie, sjøslag, ikke sant? Men ja, det kommer mye mer."

Så forvent deg masse metallgalskap i World of Warships på PC og i Legends -versjonen på konsoll også, alt som en del av Wargamings store planer for spillet i 2026 og utover. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor.