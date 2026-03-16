Wargaming og Sabaton slår seg sammen for et World of Warships -samarbeid

Wargaming er ikke fremmed for samarbeid, ettersom World of Tanks/Warships-utvikleren har jobbet med en rekke forskjellige merker og grupper opp gjennom årene. For dette formål innebærer et av de siste samarbeidene å se Sabaton tilbake i en World of-tittel, denne gangen spesifikt World of Warships, alt for en crossover som er ganske passende.

Metalbandet har produsert en ny singel kjent som Yamato, oppkalt etter det berømte japanske slagskipet. Siden du kan kjøpe og bruke denne jernbjelken i World of Warships, har Wargaming og Sabaton gått sammen om å introdusere noen få temagodbiter som en del av 15.2-oppdateringen til spillet.

The Legend of Sabaton-kolleksjonen, som er tilgjengelig frem til 16. april, introduserer frontfigur Joakim Broden som kommandør for World of Warships, mens kamuflasjer og containere med tema også debuterer. Disse containerne vil til og med tilby "personlige meldinger og fakta om bandet, og belønner de som fullfører samlingen med en "Crowned in Smoke and Flame"-permanent kamuflasje for Yamato, kommandør Joakim Brodén, og fem "Metal Flames"-permanente kamuflasjer."

I henhold til det nye Yamato-sporet kan du se dette nedenfor, og du kan også se glimt av hva som tilbys på bildene under.