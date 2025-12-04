Wargamings Hiro Kozaka om å komme i kontakt med samfunnet: "Det handler om langsiktige investeringer, ikke bare logoer"

HQ

På DevGAMM i Lisboa delte Hiro Kozaka fra Wargaming innsikt om merkevarebyggingens skiftende rolle i spillbransjen, og understreket at det handler om mer enn prangende kampanjer - det handler om å bygge langsiktige forbindelser med spillerne.

"Noen små studioer lever fra hånd til munn", sa Kozaka. "Hvis du ikke tenker på merkevarer og bare fokuserer på ytelse, har du ingen fremtid. Merkevarer er en strategisk nødvendighet."

Han fremhevet Wargamings tilnærming, der de lager merkevareplaner for hvert spill for å sikre særpreg og emosjonell kontakt med spillerne. "Vi vil at hvert spill skal ha sitt eget merkevare-DNA, sin egen målgruppe og sin egen emosjonelle krok", forklarte han.

Kozaka snakket også om tilpasning til nye målgrupper og formater. For eksempel World of Tanks: Heat introduserer raskere, mer taktisk spilling og et menneskelig element, med muligheter for å tilpasse stridsvogner og helter, noe som appellerer både til gamle fans og nykommere.

"Essensen i spillet forblir, men vi legger til nye lag for å holde det engasjerende", sa han. Han kom også inn på erfaringene fra prosjekter som Steel Hunters, og påpekte at selv det å legge ned et spill kan gi verdifull innsikt i merkevarebygging for fremtiden.

Til slutt understreket Kozaka viktigheten av å forstå spillernes behov. "Dere må oppdatere dere med noen måneders mellomrom", sa han, og refererte til samarbeid som The Walking Dead og oppdateringer til World of Tanks 2.0. "Fokuser på kjernen, men legg til nye lag - det er slik merkevaren holder kontakten."

