Warhammer 40,000 11th edition er ikke helt ute ennå, men du kan laste ned de nye kjernereglene allerede nå

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Slusene er i ferd med å åpne seg, og snart vil Warhammer-fans over hele verden storme Armageddon når 11. utgave offisielt lanseres. Den store esken med miniatyrer i Armageddon-lanseringssettet kan forhåndsbestilles denne helgen, men allerede før det har Games Workshop gitt ut kjernereglene gratis.

I henhold til et nytt Warhammer Community-innlegg kan du laste ned kjernereglene for 11th edition akkurat nå, med en rask gjennomgang i YouTube-videoen nedenfor. Reglene er ikke massivt overhalt fra 10. utgave, men det er betydelige endringer om terreng, nærkampregler, mål og mer som du vil ønske å lese gjennom hvis du håper å bygge miniene dine så raskt som mulig og ha en kamp med de nye tingene.

Datakort for Ork- og Space Marine-styrkene som er inkludert i Armageddon-esken er også lagt til som gratis nedlastinger, noe som gir deg mer informasjon om de spesifikke enhetene du vil kunne bruke fra starten av 11th edition. Etter hvert som vi får mer og mer informasjon om 11th edition før den offisielle lanseringen, føles det som om dette kan bli Warhammers største utgave noensinne.