Warhammer 40,000: Battlesector får hele Ultramarines-fraksjonen sammen med sin nye Crusade Mode

I dag har vært en stor dag for Warhammer-fans i videospillverdenen. Skulls Festival har nettopp blitt avsluttet, og elskere av det krigsherjede universet, både i Fantasy og 40 000, har massevis av nye spill og fremtidige prosjekter å se frem til.

En av titlene som har fått nytt innhold er Warhammer 40.000: Battlesector, spillet fra Slitherine og Black Lab Games, som nå har fått 1.0-oppdateringen til roguelite Crusade Mode, samt en helt ny fraksjon: Ultramarines.

Med Terminators, Blade Guard Veterans, Redemptor Dreadnoughts, Storm Speeders og mer tilgjengelig i alle spillmoduser, er det nå på tide å ta med plakatgutta til Battlesector også.

Og hvis du ikke har prøvd Warhammer 40,000: Battlesector ennå, har utgiveren nettopp lansert en ukes gratis prøveversjon av hele grunnspillet, som varer fra i dag og frem til 28. mai.