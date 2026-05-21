Warhammer 40,000: Battlesector får hele Ultramarines-fraksjonen sammen med sin nye Crusade Mode
I tillegg vil grunnspillet være tilgjengelig gratis fra 21. til 28. mai.
I dag har vært en stor dag for Warhammer-fans i videospillverdenen. Skulls Festival har nettopp blitt avsluttet, og elskere av det krigsherjede universet, både i Fantasy og 40 000, har massevis av nye spill og fremtidige prosjekter å se frem til.
En av titlene som har fått nytt innhold er Warhammer 40.000: Battlesector, spillet fra Slitherine og Black Lab Games, som nå har fått 1.0-oppdateringen til roguelite Crusade Mode, samt en helt ny fraksjon: Ultramarines.
Med Terminators, Blade Guard Veterans, Redemptor Dreadnoughts, Storm Speeders og mer tilgjengelig i alle spillmoduser, er det nå på tide å ta med plakatgutta til Battlesector også.
Og hvis du ikke har prøvd Warhammer 40,000: Battlesector ennå, har utgiveren nettopp lansert en ukes gratis prøveversjon av hele grunnspillet, som varer fra i dag og frem til 28. mai.