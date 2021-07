Warhammer 40,000: Battlesector har blitt utsatt

Om en par uker skulle Black Lab Games egentlig slippe Warhammer 40,000: Battlesector, et strategispill med fokus på Blood Angels-delen av Space Marines, men det ser ut til at det ikke blir tilfellet likevel da spillet har blitt utsatt litt.

Men frykt ikke. Det har bare blitt utsatt i en uke, hvilket betyr at den nye lanseringsdatoen er 22. juli. Dette ble avslørt i et FAQ-innlegg på Slitherines (utgiveren) nettside.

Innlegget avslører at spillet kommer til PC-plattformer, inkludert Steam, Epic Games Store, GoG og et par andre på den nye datoen, og at konsollversjonen av spillet kommer "kort tid etter". Utgiveren har ingen fastsatt dato for konsollversjonen annet enn at de ønsker å gi den ut så raskt som mulig etter PC-lanseringen.

Innlegget går også inn på detaljer om hva vi kan forvente av spillet, som informasjon om fraksjonene, så det kan være verdt å lese via linken over om du er interessert i spillet.