Hvis du skulle spørre en fan av Warhammer 40,000 om de vil ha en DOOM-inspirert boomer-shooter der de spiller som en Space Marine, skyter og sager kjettere og demoner i bittesmå biter, vil de sannsynligvis svare med et rungende ja.

Gå inn på Warhammer 40,000: Boltgun, som svarer på oppfordringen om et nostalgisk, blodig skytespill i en dyster, mørk fremtid. Fra sitt første utseende har Warhammer 40,000: Boltgun vært et spill fans av bordplaten og universet generelt har ønsket, selv om det ikke var et konsept de hadde tenkt på før. På den annen side har dette også skapt noen høye forventninger til boomer-shooteren, fra fans av den mørke sci-fi-innstillingen og de som er interessert i sjangeren.

Som et drømmeprosjekt på papiret har Warhammer 40,000: Boltgun en enkel, men potensielt vanskelig oppgave å leve opp til forventningene som er plassert på det. Heldigvis gjør Boltgun på mange måter nettopp det.

Fra det øyeblikket du trykker play og starter en ny kampanje, vet du at du får en trofast Warhammer 40,000-opplevelse. Du får en kort, men brukbar bakgrunnshistorie om hvorfor du trenger å gå ned til planeten under skipet ditt og oppsøke en fiende av Imperiet. Det er ikke så gjennomvåt i historien at de uinnvidde ikke kan bli involvert, men det har fine nikk her og der for å fortelle mangeårige fans at Aurochs Digital har gjort sin forskning. Fortellingsmessig har vi et enkelt oppsett her, ettersom vi forfølger en kult av kaos-tilbedere som har overtatt en planet og må utryddes. Det er noen vendinger for å holde deg interessert, og slutten av hvert kapittel har en nydelig pikselert cutscene for å gi deg en ny dose av historien, men ellers eksisterer den først og fremst for å gi deg en grunn til å bli sittende fast i kampen.

Sprengning fiender fra hverandre i Warhammer 40,000: Boltgun, kutte dem ned med din trofaste kjedesverd, eller blåse dem inn i noe mer enn en rød tåke med en frag granat er alle utrolig tilfredsstillende handlinger. Kampene er like blodige, grusomme og underholdende som du hadde håpet fra trailerne til Boltgun. Trudging gjennom de røde klippene på planetens overflate eller nedover de smale korridorene i de overtatte keiserlige fasilitetene, vil du finne mange menneskelige fiender og demoner som trenger en kule å sette i dem. De fleste vil sprekke som en klemt drue når du skyter med boltgun, slik at du føler at du legemliggjør de vandrende tankene som er Space Marines, men blant de svakere fiendene finner du også mange sterkere fiender spredt rundt.

Boltgun's kamp gir deg det beste fra begge verdener, da du til tider kan gi etter for dine maktfantasier og legge igjen de pikselerte restene av utallige håndlangere på gulvet. På andre punkter vil du krype sammen bak en vegg når en større demon bare slo deg til noen få treffpoeng i et enkelt angrep. På ingen måte er spillet en cakewalk, og på forskjellige punkter fant jeg meg selv dø om og om igjen til sterkere fiender jeg ikke hadde planlagt å møte rundt hjørnet. Det hadde vært fint å se litt mer variasjon i noen av de demoniske fiendene, men selv når du tror du har sett alt, kaster spillet ut fiender i forskjellige kombinasjoner, slik at du må kjempe på en måte du ikke har gjort det før.

Selvfølgelig er det morsomt å skyte og drepe fiender, men noe annet som har en utrolig tilfredsstillende følelse i Warhammer 40,000: Boltgun er spillets mobilitet. Du kan sprinte og hoppe utrolige avstander, noe som gir kampene et ekstra fartsnivå når du kan glidelås fra dekke til dekke eller bare bevege deg rundt prosjektiler på vei mot deg for å få hoppet på de større fiendene før du utrydder peonene under. Det er noen øyeblikk i de større nivåene der det kan være lett å gå seg vill, men generelt må jeg tippe hatten til Aurochs Digital i nivådesignet til Boltgun, spesielt med hensyn til de åpne områdene som lar deg planlegge din tilnærming til den innkommende kampen nesten som en førsteperson Hotline Miami.

Kunstretningen og det visuelle for Warhammer 40,000: Boltgun er fylt med den nostalgiske pixilasjonen du forventer av en boomer-shooter. Fra fiendene til miljøene til de to hendene som tilhører karakteren din ser du hele tiden foran deg, det er også et stort detaljnivå i grafikken. Noe som ikke bør gå galt når vi diskuterer Boltgun er også lyddesignet, som er en av hovedårsakene til at kampen er så dypt tilfredsstillende. Hvert våpen (ja, du får mye mer enn bare en standard boltgun) høres akkurat slik du vil ha det, fra den dundrende tunge bolteren til den syngende laseren til volkittkaliveren. Selv de dunkende fotsporene til din Space Marine støtter den generelle fordypningen enormt. Jeg skulle ønske det samme kunne sies om spillets lydspor, som fungerer greit som et backingspor til ødeleggelsen og døden du forårsaker, men ikke er så minneverdig som det kunne ha vært. Det er ikke noen blomstrende, dunkende spor som virkelig sender deg inn i et skytevanvidd, i det minste i min erfaring.

Warhammer 40,000: Boltgun er et spill som treffer hardt. Det får deg til å føle deg som den tøffeste tingen i galaksen på ett minutt, før du minner deg på at universet er et skremmende og dødelig sted det neste. I sin hektiske gunplay, kan du finne timer med moro, sprengning fra hverandre kultister og daemons i Keiserens navn. Jeg er ikke sikker på hvor godt denne opplevelsen oversettes til ikke-Warhammer-fans, men hvis du til og med er eksternt klar over hva en Space Marine er, eller ønsker å fange nostalgien til de tidlige 90-tallsskytterne, Warhammer 40,000: Boltgun er sikkert verdt et skudd.