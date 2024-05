Warhammer 40,000 Boltgun får sin første DLC neste måned

HQ

Warhammer 40,000 Boltgun avslørte sin første DLC på Warhammer Skulls. Forges of Corruption sender oss nok en gang tilbake til kaos-infiserte farvann, med massevis av ting for oss å sprute i herlige, pikselerte biter.

Boomer-shooterens DLC lanseres 18. juni og gir spillerne tilgang til nye miljøer, nye fiender som den hulking Helbrute og nye våpen for å ødelegge fiendene dine med.

Det kommer også en hordemodus, som vil være gratis for alle eksisterende eiere av spillet, uansett om du kjøper DLC-en eller ikke. Sjekk ut traileren for Forges of Corruption nedenfor :