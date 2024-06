Warhammer 40,000: Boltgun - Forges of Corruption

HQ

I fjor gikk en drøm i oppfyllelse for Warhammer 40 000-fans. En Space Marine ble skutt ned på en kaosinfisert planet, med bare rikelig med våpen og sitt kjedesverd for å rive og flå seg frem til den endelige sjefen og rense, rense, rense. Warhammer 40,000: Boltgun var et flott skytespill som endelig ga oss den Space Marine som Doomguy-opplevelsen vi hadde lengtet etter så lenge.

Nå, over et år etter utgivelsen av hovedspillet, får Malum Caedo en telefon fra Imperiet som forteller ham at han ikke er helt ferdig med å rense ennå, og at kaosstyrker igjen samler seg ved en gammel smie som Mechanicum brukte. Så som en actionhelt fra 80-tallet trekker Caedo på seg drakten igjen og tørker blodet av kjedesverdet sitt, klar til kamp igjen.

Forges of Corruption DLC for Warhammer 40,000: Boltgun tilbyr i hovedsak en kort minikampanje som er lagt til på slutten av grunnspillet. Fem nivåer, hvorav fire er typiske Boltgun-affærer med nok fiender til å gjøre Caedo til en av de mektigste Space Marines gjennom tidene, og store, åpne områder som du kan dykke gjennom mens du fyrer av bolterrunde etter bolterrunde for å legge disse irriterende daemonene og kultistene i bakken. Det siste nivået er en mega-bosskamp, der du må nedkjempe selve den korrupte smia mens du kjemper mot de største fiendene fra hovedspillet og DLC.

Forges of Corruption drar stor nytte av sin stramme, fokuserte setting. Reisen til smia fortelles ikke bare av likene du etterlater deg, men du ser også hvordan de pikselerte landområdene rundt deg blir stadig mer korrupte jo nærmere du kommer. Store monolitter fra Imperiets skapelse spenner over hodet på deg i starten av hvert nivå, og deres enorme størrelse tvinger deg til å tenke på hvor mange daimoner som ligger og venter på deg lenger fremme. Det visuelle designet og utseendet på disse nivåene er flott, og selv om bruken av åpne områder og litt ekstra vertikalitet er velkommen, må jeg påpeke at hvis du kjenner Boltgun, kjenner du disse nivåene. Skyt deg fremover, ta av og til en nøkkel for å komme deg videre til neste område, rens så mange fiender du kan. Skyll og gjenta. Det er en formel som aldri blir slitsom, selv om jeg gjerne skulle ha sett litt mer eksperimentell nivådesign i denne DLC-en.

Andre steder ser vi nye tillegg i form av flere fiender og kraftige våpen for å drepe nevnte fiender. Listen over Chaos-tropper er styrket med Chaos Marine (en litt svakere versjon av Chaos Space Marine som kan bruke en Plasma Gun), en Chaos Havoc (Chaos Space Marine med en rakettkaster), en ny Chaos Terminator som teleporterer og jager deg ned med klør, og den mektige Helbrute.

Bortsett fra Helbrute, som er et utrolig tilskudd til listen over fiender, og som gir deg et ødeleggende sjefsmøte som kan kaste uante mengder ild mot deg, trampe på hodet ditt i nærkamp og til og med helbrede seg selv igjen når du også tar en pust i bakken, kan resten av den nye fienderegisteret føles som om de ikke har så mye innvirkning. De passer fint inn i møtene i Forges of Corruption, og er utrolig tilfredsstillende å blåse i pikselbiter, men sammenlignet med Helbrute er det lett for dem å forsvinne i bakgrunnen, og bare bli enda en bit blod du tråkker over på vei til neste rom.

De nye våpnene i Forges of Corruption er Missile Launcher, som har en fantastisk visuell effekt og gjør massevis av sprutskader i en AoE, og Mega-Melter, som ærlig talt er det eneste tilskuddet til våpenarsenalet jeg kunne ha håpet på. Våpnene i Boltguns basisspill er veldig godt implementert, hver spiller sin egen unike rolle og motvirker visse fiender, men det føltes som om det egentlig ikke var noe å bare hakke gjennom sjefer. Her kommer Mega-Melter, min nye favoritt når det gjelder å gå opp til en Greater Daemon og sende dem tilbake til Warp med så mange flammedrevne skudd som det trengs. Som tilfellet var med våpnene i grunnspillet, er lyddesignen her igjen på topp, og disse to nye instrumentene utgjør et perfekt kor av søt død som leveres til Imperiets fiender.

Mens forrige uke var full av diskusjon om en annen DLC, bør fans av Warhammer 40,000, tidligere spillere av Boltgun, og de som bare vil ha en flott boomer shooter-kampanje, ikke gå glipp av Forges of Corruption. For 5 pund får du en anstendig kampanje fylt med stiliserte mellomsekvenser og nivåer, noen nye fiender som får føle din vrede, og et par flotte våpen du kan dele ut med. Det er en fartsfylt mini-oppfølger til grunnspillet. Det er stramt og fokusert, og gir meg stort håp for det neste helvetet Malum Caedo havner i.