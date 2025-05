Warhammer 40,000: Boltgun II bekreftet

På Warhammer Skulls showcase viste Warhammer 40,000: Boltgun frem en ny skrivespillmodus der du kan sprenge fiender fra hverandre med ordene dine så vel som kulene dine. Vi trodde alle at det var det.

HQ

Så sjokkerte Aurochs Digital oss alle med kunngjøringen av Boltgun II. Det første spillet ble utgitt for to år siden, i mai 2023, noe som gjør det ganske tidlig for oss å høre ord om en oppfølger. Den er ennå ikke klar til å komme ut, og kommer i stedet i 2026.

Vi har sett Khorne daemons komme mot oss i de korte opptakene som er vist så langt, og det er sannsynlig at flere fiender vil møte oss i Boltgun II også. Vi må rett og slett vente og se hva Aurochs har kokt siden suksessen med det originale spillet.