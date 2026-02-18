Warhammer 40,000: Boltgun II detaljer forgrenet historie, valgfrie verdener

HQ

Warhammer 40,000: Boltgun II Det nye spillet øker ikke bare innsatsen fra originalen ved å legge til en ny spillbar karakter, men det lar oss også velge hvilken reise vi vil ta gjennom historien med valgfrie oppdrag som fører oss til flere verdener og forskjellige steder.

I et nytt Steam-innlegg fra utvikleren Auroch Digital ser vi et slikt valgfritt kapittel, som finner sted rundt en frossen verden som - du gjettet det - har blitt infisert av Chaos' tjenere. Det virket som om ingen av dem visste hvordan de skulle få termostaten til å fungere, ettersom mange fiender befinner seg innkapslet i is når helten vår ankommer.

Vi kan snike oss forbi disse fiendene, eller knuse fengslene deres for å gi dem en rask og blodig død. Det er opp til deg. I innlegget hører vi også omtale av World Eaters og daemons of Khorne, to fiendetyper som ikke var til stede i det originale Boltgun. Vi ser dem ikke i innleggets bilder eller GIF-er, men å vite at de er der, innebærer at vi vil se mye mer enn bare tjenerne til Nurgle og Tzeentch denne gangen.

Warhammer 40,000: Boltgun II utgivelser for PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 i 2026.