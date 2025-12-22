Warhammer 40,000: Dark Heresy feirer Alpha-lansering med ny trailer

HQ

Nylig lanserte Owlcat Games Warhammer 40,000: Dark Heresy Alpha. I likhet med deres 2023 CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader setter Dark Heresy oss inn i en rollespillopplevelse satt i den dystre, mørke fremtiden.

Men som du kan se fra den nye traileren nedenfor, og i Alpha hvis du er en heldig inkvisitor, er spillingen i begge spillene ganske forskjellig. Begge har en turbasert ovenfra-og-ned-tilnærming, men Dark Heresy fokuserer også på at du er en etterforsker. Du setter sammen tilfeller av kjetteri og kommer til dine egne konklusjoner om dem.

Vi vil også ha en annen gruppe som jobber med oss, inkludert en Aeldari Corsair, en Kroot og en Ogryn. Dessverre fikk vi fortsatt ikke en utgivelsesdato eller et vindu for Warhammer 40,000: Dark Heresy i den nye traileren, men her håper vi at det ikke tar for lang tid før vi alle lager inkvisitorer av oss selv.