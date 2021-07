De av dere som leser Gamereactor jevnlig og/eller følger spillindustrien tett har nok merket en del trender gjennom årene. Blant disse er at utsettelser gjerne kommer i bølger, noe vi har fått et nytt eksempel på.

For etter utsettelser av blant annet Resident Evil Re:Verse, Ghostwire Tokyo og Just Cause: Mobile forteller Fatshark at også Warhammer 40,000: Darktide må utsettes til våren 2022 som følge av pandemien og et ønske om å levere et så finpusset produkt som mulig.