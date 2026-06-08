Warhammer 40,000: Darktide viser første titt på Skitarii-spillingen

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Vi har sett det ultimate våpenet for autoritet, avvisningen av den autoriteten, og nå, for Warhammer 40,000: Darktide's tredje DLC-klasse, ser vi en ny type tjener for Imperiet som skal hjelpe til med å sparke kaoskultistene ut av Tertium. Skitarii-klassen ble bekreftet på Warhammer Skulls i forrige måned, men nå har utvikleren Fatshark vist frem hvordan de vil spille.

Forvent at det vil fly mye lyn rundt slagmarken hvis du har en Skitarii på laget ditt. I det minste vil du få mange blå blinkende lys når de kybernetisk forbedrede og forsterkede menneskene sprenger fiender i filler med sine lysbuevåpen, eller går inn i nærkamp og knuser fiender med kraftklubber og sverd. Ut fra modellene ser det kanskje ikke ut som om Skitarii gjør mye i nærkamp, men ut fra glimtet vi så i spilltraileren, tror vi at de kommer til å gjøre det helt fint.

Selve spilltraileren er ganske kort, men viser nok blinkende lys og eksploderende fiender til å forsikre oss om at Skitarii kommer til å bli veldig morsomt når det kommer om bare noen få uker. Sjekk ut traileren selv nedenfor :