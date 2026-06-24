Warhammer 40,000: Darktide viser oss maskinens kraft i nye Skitarii-klipp

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Hvis du ikke liker utseendet til ditt myke, dødelige kjøtt, og ønsker å legge til litt metall der, så lar Warhammer 40,000: Darktide deg gjøre nettopp det med sin nyeste DLC. Vi har hatt klasser dedikert til å håndheve loven, til å bryte den, og nå kommer en ny form for styre, ettersom Skitarii kun bryr seg om Omnissiahs vilje.

I lanseringstraileren for den nye klassen – som forresten er tilgjengelig nå, hvis du vil kaste deg ut i det som en Skitarii på egen hånd – ser vi de maskinforstærkede karakterene hamre, hugge og skyte ned horder av kaosbefengte krigere. Skitarii ser i seg selv ut til å ha stor variasjon når det gjelder hvordan de takler Kaos, og det virker vanskelig å definere dem ut fra én spillestil.

Det kan imidlertid bare være Fatshark som viser frem alle de forskjellige typene nye våpen du nå kan bruke i Darktide. Hvis du vil se nærmere på klassen før du bestemmer deg for å kjøpe spillet, kan du sjekke ut lanseringstraileren og prologen nedenfor:

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