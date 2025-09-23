Warhammer 40,000: Darktide's Bound by Duty er ute nå

HQ

Fatshark styrker alltid både fantasiverdenen i Warhammer: Vermintide 2 og den dystre og mørke fremtiden i Warhammer 40,000: Darktide med nytt innhold, og i dag lanseres Bound by Duty-oppdateringen, som legger til et nytt teater i Mortis Trails kalt Theatre of Rectitude.

Denne nye arenaen er et kaldt, ubarmhjertig sted der du kan finne den nye fienden, plasmaskytteren Scab, i tillegg til andre nye utfordringer som venter på deg. Hvis du lykkes på arenaen, kan du få tilgang til noen nye ekkoer i historien.

Det er en ny våpenfamilie med Power Falchions, i tillegg til en ny bolter og boltpistol. Spillerne kan også glede seg over balanseendringer, justerte talenttrær og mer. Ta en titt på oppdateringen i den nye traileren nedenfor: