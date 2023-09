Warhammer 40,000: Darktides klasserevisjon Gjør opp for tidligere feilgrep

HQ

Warhammer 40,000: Darktide har ikke vært det spillet mange håpet på siden det først ble lansert. Selv om det var problemer med bugs, utstyr og mer fra lanseringen, var det umiddelbart klart at det ikke var den dybden i klassesystemet som ble lovet. Vi kunne ha én klasse med bestemte evner, noe som føltes enda verre med tanke på at klassene våre denne gangen ikke var knyttet til sjarmerende, individuelle figurer, men i stedet ble gitt til sjelløse figurer vi laget selv. Vi fikk frihet til å velge hvordan vi skulle se ut, men ingen valgmuligheter når det gjaldt evnene vi hadde.

Det vil si, helt til nå. Eller oktober burde jeg si, for det er ikke bare nå Darktide endelig kommer til Xbox, men det er også nå klassesystemet blir fullstendig revidert. Du vil ikke lenger være låst til én spillestil for hver klasse du velger, for nå får du utfyllende ferdighetstrær som lar deg spesialisere deg i en av flere ulike spillestiler. Veteranen, for eksempel, kan nå være en lederskikkelse som støtter resten av gruppen med skadeforsterkere og motstandskraft, eller han eller hun kan snike seg inn i skyggene og få evnen til å bli usynlig og gjøre stor skade når han eller hun kommer ut av skyggen.

Løser dette umiddelbart problemene med spillets klasser? Vi får se. Det tilfører i hvert fall mye ny variasjon, og får deg til å føle at du faktisk kan lage et bygg i stedet for bare å følge en lineær vei. Du får ikke bare tre evner å velge mellom, og du kan mikse og matche visse passive og aktive egenskaper for å skape en karakter som føles som din egen, ikke bare utseendemessig. Det er også interessant å merke seg at Fatshark, på grunn av tilbakemeldinger fra spillere, faktisk har justert vanskelighetsgraden i Darktide, og ved å lage dine egne bygg kommer du til å få en mye sterkere karakter enn før. Du kommer også til å kunne endre styrken til karakterene dine underveis, for når du starter et spill, kan du se hvilke evner lagkameratene dine har valgt. Det betyr at selv om alle fire tilfeldige spillere velger samme basisklasse, kan de ha helt forskjellige utrustninger og evner. Dette gir Darktide en friskhet som jeg ikke har følt siden jeg begynte å spille betaversjonen.

Dybden her er ganske imponerende, og vi kan ikke undervurdere hvor stor overhaling dette er. Det er heller ikke bare å gi spillet en Vermintide 2-maling, for ferdighetstrærne er svært forskjellige fra underklasse- og talentalternativene i Fatsharks andre hordebaserte actionspill. I stedet vil jeg sammenligne Darktide-ferdighetene mer med Borderlands, der vi i dagene, ukene og månedene etter utgivelsen kommer til å få se massevis av innhold om hvordan du kan kombinere ferdighetene dine for å skape et så potent Reject som mulig. Det er heller ikke bare å følge en linje hele veien til bunnen for å ha det gøy, for utviklerne informerte meg om at de gjennom testingen har funnet ut at mange i spillergruppen liker å ta forskjellige ferdigheter fra hver bane for å skape balanserte byggverk i stedet for én figur som er veldig god på én spesifikk ting.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i Warhammer 40,000: Darktide før jeg vil si at det er en verdig erstatning for Vermintide 2, men spillet er på vei dit, og som vanlig er Fatsharks engasjement for å forbedre spillene sine utrolig imponerende. Denne klasseoverhalingen er et stort skritt i riktig retning, selv om den ikke løser alle problemer.

