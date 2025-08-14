Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

HQ

Warhammer 40K -franchisen har aldri vært hetere. Space Marine II har banet vei for økt fokus blant spillstudioene, og den kommende serieadapsjonen venter også i kulissene. Midt oppi dette Chaos (skjønner du?) har utvikleren Relic gjort noe mange har etterspurt i lang, lang tid, de har hentet tilbake det originale Dawn of War RTS-spillet i en lett oppdatert versjon.

Dette er faktisk ikke første gang noe slikt har blitt forsøkt. Du har kanskje, som meg, spilt Dawn of War Anniversary Edition før og raskt droppet det igjen fordi det var stygt og dårlig optimalisert for moderne maskinvare. Det var ikke den episke opplevelsen vi forventet i det hele tatt. Men ideen om å inkludere alle de ekstra utvidelsene i ett og samme spill er likevel fantastisk.

Så nå kommer Definitive Edition, som først og fremst er betydelig bedre optimalisert. Du vil imidlertid raskt innse at selv om ressursene har blitt skalert opp til 4K, noe som selvfølgelig er kjærkomment, har de ikke vært i stand til å gjøre mye med den grunnleggende geometrien til karaktermodellene, som fremdeles er helt feil og ser ut som noe jeg laget av modelleringsleire i fjerde klasse. Derfor er det igjen viktig å justere forventningene, da dette ikke er en restaurering som sådan, og det venter vi fortsatt på.

Når det er sagt, er det en stor oppgradering på mange måter. Spillet er tålelig å se på, selv om det er mer enn 20 år gammelt, og en rekke moderne grafiske elementer er lagt til. Derfor er det synd at det ikke er gjort mer drastiske endringer. For eksempel har ikke spillets enhetstak blitt endret, selv om datamaskinene nå er mye kraftigere.

Forbedringene gjør det ikke bare mulig å spille spillet uten problemer på moderne systemer, men enhetene dine oppfører seg også litt mer intelligent når de løper rundt, noe jeg husker som et reelt problem i originalen. Jeg synes imidlertid det er fint at jeg nå kan se hvordan ikonene er ment å se ut, hvor det allerede her er kritikk å komme med. Men igjen, dette er ikke en restaurering, det er en oppdatering, for å si det sånn.

Selv med det i bakhodet er det feil her og der. Det er fortsatt ikke noe prestasjonssystem, noe som er synd, fordi det virkelig burde være et. Dette er et spill som mange "40K-nerder" ønsker å nå de unnvikende 100% i, og det virker som om dette virkelig er det minste du kan forvente som en fan.

Det er en tutorial, og den krasjet gjentatte ganger for meg, og jeg fikk aldri lov til å prøve den igjen. Alt fryser når det er dialog i spillet, og lagringssystemet er ikke alltid logisk. Men det er i det minste fortsatt "inspirerende" sitater hver gang du logger inn.

Jeg spilte dette før selve lanseringen, så jeg har ikke prøvd mods, men dette skal visstnok være inkludert og støttes fullt ut. Det er et ganske stort community for det, og hvis du er en 40K-nerd, er det mye å dykke ned i, og det er et pluss at mods er innebygd i spillet fra starten av, ingen tvil om det.

Prisen er $30, og det er 30% rabatt hvis du eier Anniversary Edition. Det er akseptabelt hvis jeg spiller dette spillet bare halvparten så mye som originalen, spesielt siden mange mods - som det er lovet - også vil fungere uten å måtte endres i denne utgaven. For de pengene får du et spill som er Warhammer 40K på sitt beste, med virkelig godt stemmeskuespill som fortsatt holder mål, med gleden av å sende troppene dine i den visse død vel vitende om at det er dette de er født til å gjøre, så ingen dårlig samvittighet utvikler seg.

Familien min har allerede sendt Relic dødstrusler for å ta opp mer av min ekstremt begrensede tid, men jeg har likevel gravd frem Imperial Guard -hjelmen min, som nå er oppskalert til 4K. Dette er RTS-sjangeren på sitt absolutt beste, og selv om Relic kunne ha gjort mer, det kunne de virkelig, fungerer det de har gjort bra totalt sett, og til en lavere pris er det vanskelig å ikke anbefale det.