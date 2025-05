Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition bekreftet

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War kommer tilbake! Ikke helt som en nyinnspilling eller remaster, ser det ut til, men definitivt med noen oppussede moderne funksjoner.

Som bekreftet på Warhammer Skulls-begivenheten, fikk vi se det klassiske RTS-spillet vekket til live igjen med Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. Det visuelle har blitt forbedret, det er 4K-støtte, og selv om det kanskje ikke ser like friskt ut som et moderne RTS, vil det helt sikkert bringe tilbake den søte nostalgi.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition inneholder også alle de ni hærene, alle de fire kampanjene og alt DLC-innholdet som fulgte med det originale spillet.