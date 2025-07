Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition lanseres neste måned

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition har nå en utgivelsesdato. Fans av det originale strategispillet som vil se de oppdaterte teksturene, nye funksjonene og mer, trenger ikke vente lenge, for spillet slippes 14. august.

I tillegg, hvis du er en lojal Dawn of War-spiller som allerede eier jubileumsutgaven av det originale spillet, kan du få denne Definitive Edition for 30% avslag. Definitive Edition inkluderer grunnspillet og tre utvidelser, med totalt fire kampanjer, ni hærer og hundrevis av kart.

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor hvis du vil se mer. Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition lanseres 14. august på PC via GOG og Steam.