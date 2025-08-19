Warhammer 40,000: Dawn of War IV annonsert

HQ

Praise the Emperor! Warhammer 40,000: Dawn of War IV er nå offisielt annonsert - og vil lanseres på PC neste år. Avsløringen fant sted under Gamescom Opening Night Live, og etter at det tredje spillet splittet fansen på midten, ser det ut til at Dawn of War IV vil bringe serien tilbake til sine klassiske røtter. Kort sagt, det ser ut til å bli et skikkelig RTS igjen.

Spillet blir utviklet av King Art Games - studioet bak Iron Harvest - noe som betyr at Relic, de opprinnelige skaperne av serien, ikke er involvert denne gangen. Spillerne vil kunne kommandere fire fraksjoner: Space Marines, Orks, Necrons og (endelig) Adeptus Mechanicus, som hver tilbyr unike enheter, kommandanter og spillestiler. Ifølge King Art Games vil kampanjen være omfattende og spillbar både solo og i co-op. For å gjøre ting enda bedre, har Black Library-veteranen John French bidratt til historien, og lover en fortelling med mye dybde.

I tillegg til kampanjen kommer fanfavoritten Last Stand-modus fra Dawn of War II tilbake, sammen med trefningskamper og tradisjonell flerspiller i 1v1-, 2v2- og 3v3-format. Etter at Dawn of War III ble kraftig kritisert i 2017 for sitt MOBA-inspirerte gameplay, ser det ut til at den nye utgaven er innstilt på å vinne tilbake fansenes tillit. Det store spørsmålet gjenstår: kan King Art levere den samme stramt designede opplevelsen som Relic en gang gjorde? En ting er sikkert - forventningene til Dawn of War IV er skyhøye.

Er du klar til å tjene keiseren nok en gang?