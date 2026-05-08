Warhammer 40,000: Dawn of War IV-fraksjonene spiller dam mens Ad Mech spiller sjakk i ny trailer

Når du har muskuløse Space Marines som kjemper på menneskehetens side, tenker du kanskje at du ikke trenger så mye annet for å hjelpe menneskeheten med å beholde sine territorier blant stjernene. Men da utelukker du en del andre fraksjoner i Warhammer 40,000, deriblant Adeptus Mechanicum.

Ad Mech er en gjeng kybernetisk forbedrede mennesker som hater konseptet med kjøtt. De er menneskehetens største nerder, men de er likevel mer enn i stand til å håndtere både Xenos og kjettere, som vist i den nye traileren for Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

I traileren for Adeptus Mechanicum-fraksjonen ser vi mye ildkraft på avstand for Ad Mech. De har noen få enheter som kan binde fiender i nærkamp, men egentlig handler disse gutta om overveldende ildkraft, både fra deres forbedrede infanteri og massive, hulking maskiner. Ta en titt på traileren selv for å se på spillingen deres, og se om du vil spille som Ad Mech når Warhammer 40,000: Dawn of War IV slippes.